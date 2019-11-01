ИА «Ореанда-Новости». Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснилась необходимость холестерина.



Исследователи из шведского Лундского университета совместно с университетом Шарджи в ОАЭ обнаружили необходимость холестерина. Результаты были опубликованы в журнале Molecular and Cellular Endocrinology.

Как оказалось, за выработку инсулина отвечает определённый рецептор. Для активации инсулина необходим холестерин.

Результаты исследования помогут вытолкнуть лечение болезней, связанных с инсулином, на новый уровень. Если учёные научатся активировать рецептор, то есть возможность разработки лекарств для тех, у кого низкий уровень холестерина. Это поможет им вырабатывать инсулин самостоятельно.

Кроме того, выводы помогли учёным установить связь между избыточным весом и количеством холестерина. Высокий уровень холестерина активирует больше инсулина, чем необходимо. Появляется чувство голода, что приводит к потреблению большого количества еды. Если у специалистов получится блокировать рецептор, отвечающий за инсулин, можно было бы научиться управлять чувством голода.