Месторасположение континента оказалось неожиданным даже для самих исследователей. Открытие стало возможным благодаря использованию нового программного обеспечения.

Новый континент располагается под Евразией, если точнее, то под её европейской частью. Учёные дали название новой земле – Большая Адрия. Для того чтобы обнаружить новый континент, учёным пришлось заняться восстановлением древнего геологического процесса. В ходе его протекания целый континент Большая Адрия оказался погружённым под европейскую часть Евразийского материка. Сам процесс приблизился к своему завершению более ста миллионов лет назад.

В настоящее время только известняки свидетельствуют о существовании новой земли. Также в пользу этого открытия говорят и горные породы, которые расположены в возвышенных хребтах на территории Южной Европы. Все они оказались своего рода «соскобленными» с поверхности Большой Адрии, когда она погрузилась под Европейский континент.

Исследователи утверждают, что около двухсот сорока миллионов лет назад материк, размеры которого были сопоставимы с размерами современной Гренландии, откололся от суперконтинента под названием Гондвана. Эта часть земли оказалась потерянная. От Гондваны, в свою очередь, образовались такие современные материки как Африка, Южная Америка, Австралия, Антарктида, а также такие части света как Индия и Аравийский полуостров. В промежутке между 100 и 120 миллионами лет назад Большая Адрия столкнулась с Европой, раскололась на части и оказалась погребённой под ней. Учёные установили, что сейчас новый обнаруженный материк расположен на глубине до полутора километров.