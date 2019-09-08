Учёные обнаружили пропавший 100 млн лет назад континент
Новый континент располагается под Евразией, если точнее, то под её европейской частью. Учёные дали название новой земле – Большая Адрия. Для того чтобы обнаружить новый континент, учёным пришлось заняться восстановлением древнего геологического процесса. В ходе его протекания целый континент Большая Адрия оказался погружённым под европейскую часть Евразийского материка. Сам процесс приблизился к своему завершению более ста миллионов лет назад.
В настоящее время только известняки свидетельствуют о существовании новой земли. Также в пользу этого открытия говорят и горные породы, которые расположены в возвышенных хребтах на территории Южной Европы. Все они оказались своего рода «соскобленными» с поверхности Большой Адрии, когда она погрузилась под Европейский континент.
Исследователи утверждают, что около двухсот сорока миллионов лет назад материк, размеры которого были сопоставимы с размерами современной Гренландии, откололся от суперконтинента под названием Гондвана. Эта часть земли оказалась потерянная. От Гондваны, в свою очередь, образовались такие современные материки как Африка, Южная Америка, Австралия, Антарктида, а также такие части света как Индия и Аравийский полуостров. В промежутке между 100 и 120 миллионами лет назад Большая Адрия столкнулась с Европой, раскололась на части и оказалась погребённой под ней. Учёные установили, что сейчас новый обнаруженный материк расположен на глубине до полутора километров.
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