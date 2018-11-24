24.11.2018, 13:58
Учёные обнаружили ранее неизвестный участок человеческого мозга
ИА «Ореанда-Новости». Нейроморфолог Джордж Паксинос нашёл внутри мозжечкового стебля, в месте, где головной мозг у своего основания соединяется со спинным, участок мозга, который ранее никто не замечал. Он имеет форму рисового зерна и размеров в 2 миллиметра.
Специалисты обнаружили новую структуру в мозге, учёные назвали её «эндорестиформным ядром». Отмечается, что этот участок располагается в нижней ножке мозга, так называемого верёвчатого тела, которое представляет собой пучок нервных волокон. По ним импульсы проходят от спинного мозга в мозжечок. Верёвчатое тело участвует в обработке сенсорной информации и данных о двигательной активности, отвечая за осанку, движения тела и равновесие.
Исследователи полагают, что найденный участок – это группа обособленных нейронов, которая играет главную роль в функциях ножки мозга. Отмечается, что новая структура похожа на зёрнышко риса размером 2 миллиметра. Его удалось увидеть, используя новую технология окрашивания определённых тканей мозга. Новый метод заключается в том, что окрашиваются только биологически активные химические вещества, которые выделяют клетки. К ним относятся, например, нейромедиаторы. Учёные могут с помощью этой технологии разделять группы нейронов в зависимости от их функций.
Такая находка, по мнению исследователей, говорит о том, что эта область мозга задействована в мелкой моторике. При этом у животных, даже у приматов, этот участок они не нашли. По имеющимся данным можно сделать вывод, что найденное ядро есть только у человека.
Мозг человека примерно в два раза больше мозга шимпанзе, 1300 граммов и 600 граммов соответственно. Кроме того, люди имеют больший процент мозговых нейронных путей, которые связаны с мотонейронами, — 20% и 5%. Получается, что обнаруженный участок мозга может быть ещё одной особенностью, присущей только нервной системе человека. Но учёные ещё будут изучать мозг шимпанзе – им потребуется МРТ с более высоким разрешением.
Специалисты обнаружили новую структуру в мозге, учёные назвали её «эндорестиформным ядром». Отмечается, что этот участок располагается в нижней ножке мозга, так называемого верёвчатого тела, которое представляет собой пучок нервных волокон. По ним импульсы проходят от спинного мозга в мозжечок. Верёвчатое тело участвует в обработке сенсорной информации и данных о двигательной активности, отвечая за осанку, движения тела и равновесие.
Исследователи полагают, что найденный участок – это группа обособленных нейронов, которая играет главную роль в функциях ножки мозга. Отмечается, что новая структура похожа на зёрнышко риса размером 2 миллиметра. Его удалось увидеть, используя новую технология окрашивания определённых тканей мозга. Новый метод заключается в том, что окрашиваются только биологически активные химические вещества, которые выделяют клетки. К ним относятся, например, нейромедиаторы. Учёные могут с помощью этой технологии разделять группы нейронов в зависимости от их функций.
Такая находка, по мнению исследователей, говорит о том, что эта область мозга задействована в мелкой моторике. При этом у животных, даже у приматов, этот участок они не нашли. По имеющимся данным можно сделать вывод, что найденное ядро есть только у человека.
Мозг человека примерно в два раза больше мозга шимпанзе, 1300 граммов и 600 граммов соответственно. Кроме того, люди имеют больший процент мозговых нейронных путей, которые связаны с мотонейронами, — 20% и 5%. Получается, что обнаруженный участок мозга может быть ещё одной особенностью, присущей только нервной системе человека. Но учёные ещё будут изучать мозг шимпанзе – им потребуется МРТ с более высоким разрешением.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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