Специалисты обнаружили новую структуру в мозге, учёные назвали её «эндорестиформным ядром». Отмечается, что этот участок располагается в нижней ножке мозга, так называемого верёвчатого тела, которое представляет собой пучок нервных волокон. По ним импульсы проходят от спинного мозга в мозжечок. Верёвчатое тело участвует в обработке сенсорной информации и данных о двигательной активности, отвечая за осанку, движения тела и равновесие.Исследователи полагают, что. Отмечается, что новая структура похожа на зёрнышко риса размером 2 миллиметра.. К ним относятся, например, нейромедиаторы. Учёные могут с помощью этой технологии разделять группы нейронов в зависимости от их функций.Такая находка, по мнению исследователей, говорит о том, чтоМозг человека примерно в два раза больше мозга шимпанзе, 1300 граммов и 600 граммов соответственно. Кроме того, люди имеют больший процент мозговых нейронных путей, которые связаны с мотонейронами, — 20% и 5%.Но учёные ещё будут изучать мозг шимпанзе – им потребуется МРТ с более высоким разрешением.