ИА «Ореанда-Новости». Немецкие учёные нашли способ, который поможет замедлить процессы старения мозга.

Немецкие учёные из Центра регенеративной терапии Технического университета Дрездена опубликовали результаты исследования мозга. Так, специалисты рассказали, что если воздействовать на стволовые клетки головного мозга определённым методом, то можно увеличить количество нейронов, тем самым замедлив старение мозга. Исследование доступно в журнале Nature Communications.

Учёным удалось доказать связь между количеством стволовых клеток и восстановлением когнитивных функций, в частности памяти и способности к навигации. Эксперимент был успешно проведён на лабораторных мышах. Он доказал, что старые особи обретали память, способность навигации как у более молодых сородичей.

Как отметили учёные, у людей также есть стволовые клетки. Известно, что их количество сокращается со временем. Это исследование доказывает, что возрастные нарушения можно замедлить или и вовсе остановить.