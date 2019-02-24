ИА «Ореанда-Новости» Использование гаджетов во время приёма пищи может способствовать набору лишнего веса и даже привести к ожирению. К такому выводу пришли учёные из Федерального университета Лавры в Бразилии и Университетского медицинского центра Утрехта в Нидерландах. Результаты их исследований опубликованы в издании Physiology & Behavior.

В исследовании приняли участие мужчины и женщины от 18 до 28 лет, чья комплекция и вес были разными. Участников эксперимента поделили на две группы: первые принимали пищу без отвлекающих и раздражающих факторов, вторым же надо было при еде читать, смотреть фильмы, сидеть в социальных сетях.

Результаты эксперимента показали, что те участники, кто во время еды отвлекался на использование гаджетов, употребляли на 15% больше калорий, чем участники из первой группы, которые ели в полном спокойствии. Кроме того, испытуемые из второй группы на 10% чаще выбирали более вредные и жирные блюда.

Учёные объяснили, что использование во время еды гаджетов не позволяет мозгу объективно воспринимать, сколько организм получил пищи.

Один из авторов исследования Марсио Жилберто Зангеронимоа рассказал, что смартфоны, планшеты и даже книги становятся основными отвлекающими факторами во время еды. Использование смартфонов влияет даже на тип выбранной пищи.

Ранее в Минздраве РФ рассказали, кто наиболее склонен к ожирению. В группе риска находятся люди старше 55 лет, так как их физическая активность с этого возраста снижается, а в пищу они продолжают употреблять столько же калорий, сколько они привыкли употреблять, когда были более активны.

Кроме того, по словам главного внештатного специалиста-диетолога ведомства Виктора Тутельяна, всё больше молодёжи страдает от лишнего веса, он подчеркнул важность привития культуры правильно питания детям с малых лет. По данным на 2017 год число страдающих от ожирения в России увеличилось до 2 миллионов человек.