ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли в домах и квартирах опасные бактерии, которые устойчивы к антибиотикам, пишут «Известия».



Речь идёт о метициллинрезистентном золотистом стафилококке, который, по данным специалистов, убивает около 20 тысяч человек в США в год.



Отмечается, что эти бактерии лучше всего распространяются в домашних условиях. Заразиться можно при контакте с другими членами семьи и при прикосновении к загрязненной поверхности. Учёные рекомендуют чаще мыть руки, а также применять дезинфицирующие средства при уборке.