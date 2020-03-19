ИА «Ореанда-Новости». Учёные рассказали, что для защиты от клещей надо избегать скоплений прошлогодних листьев, представляющих собой идеальное место для их размножения, пишет «МК».



Эксперты рекомендовали специальным службам как можно скорее убирать такие кучи листьев.



Ранее сообщалось, что из-за необычно тёплой погодой во многих регионах России раньше, чем в другие годы, активизировались клещи. Специалисты предполагают, что по той же причине этих членистоногих летом в России будет больше, чем обычно.