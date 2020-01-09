ИА «Ореанда-Новости». Специалисты назвали способ увеличить продолжительность жизни на десять лет.

По мнению учёных, ключом к продлению жизни на десять лет является здоровый образ жизни. Полезные привычки, спорт и здоровое питание могут помочь человеку прожить долгую и счастливую жизнь, сообщают учёные из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук.

Специалисты пришли к такому выводу благодаря исследованию, в котором участвовали более ста тысяч 50-летних здоровых человек. За состоянием подопытных наблюдали больше 20 лет. Учёные пришли к выводу, что существуют главные факторы, приводящие к сокращению срока жизни: курение, алкоголь, нездоровое питание жирной или сладкой едой, низкий уровень физической активности и избыточный вес.

Так, если женщины придерживались здорового образа жизни, до они доживали до 84,4 лет по сравнению с 73,7 годами у тех, кто имел плохие привычки. У мужчин этот показатель составил 81,1 год против 73,5.