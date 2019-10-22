22.10.2019, 16:57
Учёные объяснили, почему женщинам нравятся психопаты
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Канады выяснили, что женщинам нравятся психопаты и хулиганы из-за их уверенного и спокойного поведения, пишет Daily Mail.
Учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 108 женщин и 46 мужчин. Женщины должны были оценить мужчин по коротким видео. Оказалось, что больше всего баллов получили те мужчины, которые в тестах показали склонности к психопатическому поведению.
Специалисты отметили, что такие мужчины более привлекательны для женщин, так как они держатся уверенно и знают, как себя показать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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