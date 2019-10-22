ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Канады выяснили, что женщинам нравятся психопаты и хулиганы из-за их уверенного и спокойного поведения, пишет Daily Mail.



Учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 108 женщин и 46 мужчин. Женщины должны были оценить мужчин по коротким видео. Оказалось, что больше всего баллов получили те мужчины, которые в тестах показали склонности к психопатическому поведению.



Специалисты отметили, что такие мужчины более привлекательны для женщин, так как они держатся уверенно и знают, как себя показать.