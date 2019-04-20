20.04.2019, 13:06
Учёные объяснили, почему кошки стали жить дольше
ИА «Ореанда-Новости». В Уральском аграрном университете выяснили, из-за чего домашние кошки стали жить дольше.
Отмечается, что жизнь хвостатых увеличилась до 15-17 лет, тогда как ранее была 10-12 лет. Эксперты связали это с повышением качества корма, который сегодня почти всегда сбалансирован. Кроме того, кошек стали чаще прививать и лечить.
Подчёркивается также, что у людей изменилось отношение к животным – они стали добрее и готовы оказать питомцу любую помощь.
Специалисты также отметили, что из всех заболеваний, с которыми сталкиваются современные кошки, основные позиции занимают сердечно-сосудистые и почечно-каменные патологии.
Отмечается, что жизнь хвостатых увеличилась до 15-17 лет, тогда как ранее была 10-12 лет. Эксперты связали это с повышением качества корма, который сегодня почти всегда сбалансирован. Кроме того, кошек стали чаще прививать и лечить.
Подчёркивается также, что у людей изменилось отношение к животным – они стали добрее и готовы оказать питомцу любую помощь.
Специалисты также отметили, что из всех заболеваний, с которыми сталкиваются современные кошки, основные позиции занимают сердечно-сосудистые и почечно-каменные патологии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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