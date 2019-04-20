Отмечается, что жизнь хвостатых увеличилась до 15-17 лет, тогда как ранее была 10-12 лет. Эксперты связали это с повышением качества корма, который сегодня почти всегда сбалансирован. Кроме того, кошек стали чаще прививать и лечить.Подчёркивается также, что у людей изменилось отношение к животным – они стали добрее и готовы оказать питомцу любую помощь.Специалисты также отметили, что из всех заболеваний, с которыми сталкиваются современные кошки, основные позиции занимают сердечно-сосудистые и почечно-каменные патологии.