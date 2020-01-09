ИА «Ореанда-Новости». Специалисты выяснили, почему регулярно пьющие зелёный чай живут дольше.

Китайские учёные провели исследование, которое заняло много лет. В результате они выяснили, что люди, которые пьют зелёный чай на регулярной основе, меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Исследование, опубликованное в журнале European Journal of Preventive Cardiology, также доказывает, что любители зелёного чая живут дольше.

Исследование проводится в Китае с 1998 года. Его целью является прогнозирование рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний среди населения. Анализировались различные показатели больше ста тысяч участников, в том числе и частота потребления чая.

Как оказалось, те, кто регулярно потребляет зелёный чай, на 20% меньше подвержены риску инсульта. Им также намного меньше грозят заболевания сердца и другие смертельные болезни.



