ИА «Ореанда-Новости». Американские медики пришли к выводу, что мытьё сырой курицы перед готовкой может быть опасным для здоровья, пишет «Медикфорум».



Дело в том, что при таком мытье размножаются бактерии на поверхностях кухни. Горячая вода не может убить сальмонеллу, однако при мытье на кухонную утварь разбрызгиваются вредные микроорганизмы, что повышает их риск попадания в организм человека.



Департамент здравоохранения США даже выпустил соответствующее обращение к гражданам. Врачи напомнили, что убить вредные бактерии можно только при термообработке, когда продукт нагревается до температуры не меньше 74 градусов по Цельсию.