ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, почему жизнь в квартирах и домах может быть опасной.

По результатам исследований американских учёных медицинской школы Вашингтонского университета, домашняя среда уютна не только для людей. В ней активно развиваются особенно опасные бактерии, которые легко переносят воздействие антибиотиков. Об этом сообщил MedicalXpress.

Эксперимент, проведённый специалистами, включал образцы, взятые из ноздрей, подмышек и паха людей. «Подопытные» проживали в тех же помещениях, в которых когда-то лечились дети со стафилококком. Также, ради интереса, использовался образец домашних животных.

Как оказалось, вышеупомянутая бактерия нашлась у половины людей и у трети питомцев. Стафилококк остался на выключателях света, компьютерных запчастях (особенно мышке и клавиатуре), полотенцах, простынях, ручке холодильника, смесителе в раковине, столешницах. Учёные настойчиво рекомендуют чаще мыть руки после улицы и использования туалета, а также во время приготовления и приёма пищи. Это снизит риск развития различных болезней.