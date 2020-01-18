ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные заявили, что спать рядом со смартфонами опасно для организма, пишет Стерлеград.



Эксперты говорят, что такое использование смартфонов может привести к развитию рака, бесплодия и других заболеваний. Отмечается также, что излучение негативно влияет на слух и память человека.



Особенно опасны смартфоны для детей. Эксперты также рекомендуют при звонках использовать наушники, а не подносить телефон к голове.