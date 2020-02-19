ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Германии утверждают, что плотный завтрак может быть полезен в борьбе с ожирением и диабетом, пишут «Известия».



Так, по словам экспертов, после плотного завтрака организм тратит в 2,5 раза больше энергии, чем после столь же калорийного обеда или ужина. Отмечается также, что после лёгкого завтрака чувство голода и аппетит к сладкому в течение дня проявлялись сильнее, чем после высококалорийного.



В исследовании приняли участие 16 мужчин. Некоторым давали низкокалорийный завтрак, а другим - высококалорийный обед. Потом чередовали. Оказалось, что чем плотнее был завтрак, тем больше калорий добровольцы тратили с утра на «разогрев».