ИА «Ореанда-Новости». Британские и голландские учёные выяснили причину хронической усталости.

Учёные из Бермингемского и Амстердамского университетов пришли к выводу, что процессы воспаления в организме человека могут привести к умственной усталости. Это в свою очередь может снизить внимательность и когнитивные способности.

Люди, у которых есть какие-либо хронические заболевания, чаще других жалуются на умственную усталость. Они медленнее принимают решения и тяжело концентрируются.

Исследователи смогли доказать наличие связи между воспалительными процессами и умственной деятельностью. Добровольцам, участвующим в эксперименте, вводили вакцины от заболеваний, которые создают временное воспаление в организме.

Результаты показали, что больше всего от воспалений страдает мозговая активность, теряется бдительность и ощущение тревоги.







