ИА «Ореанда-Новости» Американские учёные указали возможную причину нестабильности климата, которая свойственна Земле на протяжении всей истории. По их версии, это объясняется сменой интенсивности излучения Солнца.

Замечено, что на нашей планете бывают лишь два основных климатических состояния: ледниковые периоды, когда среднегодовая температура не превышает 0 градусов по Цельсию, и периоды потепления (один из них продолжается сейчас). Физики Валерио Лукарини и Тамас Бодай пришли к выводу, что причина кроется в циклах солнечной активности, которые существенно изменяют климат примерно каждые 10 миллионов лет.

Это, однако же, не согласовывается с данными, на которые ссылаются другими учёными. Геологические исследования свидетельствуют, что Земля в течение последнего миллиарда лет полностью замерзала гораздо реже, чем предполагает схема, которую предложили Лукарини и Бодай.