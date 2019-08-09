ИА «Ореанда-Новости». Учёные Университета Джона Хопкинса предположили, что. Об этом сообщает издание Science Alert.

По мнению исследователей, гипотеза может объяснить сам механизм Большого взрыва. Согласно общепринятой модели, в первые 10 в минус 36-й степени секунды существования Вселенной произошла инфляция, то есть экспоненциальное расширение пространства. Однако в новой работе предполагается, что Большим взрывом следует называть условия, существующие в конце инфляции.

Если считать, что темная материя была создана после Большого взрыва, то физики давно бы обнаружили её в ходе экспериментов с ускорителями элементарных частиц. Вместо этого тёмная материя могла бы существовать в виде скалярных частиц с нулевым спином, которые в большом количестве появились во время инфляции. Их присутствие можно обнаружить с помощью астрономических наблюдений.

До сих пор неизвестно, что представляет собой тёмная материя, и это является одной из главных нерешенных задач современной физики. Считается, что она может включать в себя трудно обнаруживаемые объекты из обычного вещества, а также не открытые элементарные частицы. В последнем случае тёмная материя взаимодействует с обычным, барионным, веществом только через гравитационные силы.

Тёмная материя — особая форма вещества во Вселенной, отличная от простого фазового состояния видимого вещества: она взаимодействует гравитационно, но не взаимодействует электромагнитно. Из чего она состоит на текущий момент достоверно не известно. Но мы можем сказать, из чего она точно не состоит. Например, её главным компонентом точно не являются все уже известные нам частицы.

​Тёмная материя распределена по Вселенной неравномерно: в среднем её в пять-шесть раз больше, чем барионного (видимого) вещества, но в некоторых участках её в шестнадцать раз больше, а в других — только в два. В нашей Галактике темной материи, по последним оценкам, в два раза больше, чем видимого вещества. Но в любом случае её больше, и видимое вещество — это лишь отражение распределения темной материи. Видимое вещество тянется за ней, то есть темная материя притягивает его. Вся крупномасштабная структура Вселенной состоит из темной материи, а видимая в неё как бы стекается. И тёмная материя тёмная именно потому, что она не излучает и не поглощает свет.