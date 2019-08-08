08.08.2019, 19:24
Учёные одновременно обнаружили 39 галактик
ИА «Ореанда-Новости». Учёные Токийского университета обнаружила 39 массивных галактик, которые раньше были невидимы даже для самых мощных телескопов.
Возраст галактик оценили примерно в 11 миллиардов лет. Это говорит о том, что они появились на ранней стадии образования Вселенной. Астрономы отмечают, что им впервые удалось увидеть такое большое скопление галактик, которые были образованы в первые два миллиарда лет существования Вселенной.
Хотя плотность галактик довольно высока, свет, исходящий от них, тусклый. В центре самых больших из них находятся чёрные дыры. В ближайшем будущем астрономы планируют изучать звёздные кластеры, чтобы узнать больше информации о галактиках.
Возраст галактик оценили примерно в 11 миллиардов лет. Это говорит о том, что они появились на ранней стадии образования Вселенной. Астрономы отмечают, что им впервые удалось увидеть такое большое скопление галактик, которые были образованы в первые два миллиарда лет существования Вселенной.
Хотя плотность галактик довольно высока, свет, исходящий от них, тусклый. В центре самых больших из них находятся чёрные дыры. В ближайшем будущем астрономы планируют изучать звёздные кластеры, чтобы узнать больше информации о галактиках.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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