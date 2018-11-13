ИА «Ореанда-Новости» Споры о том, насколько линий вес влияет на психическое и психологическое состояние человека, идут уже очень давно. Британские учёные решили выяснить, что связывает эти две проблемы.

Ожирение и депрессия - это две глобальные проблемы со здоровьем, которые, по оценкам, обходятся в триллионы долларов мировой экономики в год. Согласно проведённым с помощью британского Биобанка исследованиям, индекс массы тела (ИМТ), как правило, связан с более высоким коэффициентом депрессии, причём у женщин этот коэффициент значительно выше, чем у мужчин.

Самой важной задачей учёных было понять взаимосвязь ожирения и депрессии: какой из двух вариантов является причиной, а какой - следствием. Эти выводы помогли бы медикам во всём мире повысить коэффициент выздоравливающих от этих недугов пациентов.

В литературе много дискуссий о направленности взаимосвязи между ожирением и депрессией, с противоречивыми данными из разных исследований, включая метаанализы и перспективные данные. Существует три теории. первая предполагает, что ожирение вызывает депрессию, вторая - что депрессия вызывает ожирение, третья - что они взаимосвязаны.

Для проведения подсчетов была использована Менделеевская рандомизация - метод, с помощью которого исследуется причинно-следственная связь между факторами риска и болезнью путём изучения генетической информации.

Сначала учёные отделили гены испытуемых с ожирением, страдающих серьезными проблемами со здоровьем, которые могли стать причиной и набора веса, и возникновения депрессии, от остальных генов. Оставшихся представителей исследовали на пропорциональную зависимость ожирения и депрессии.

В процессе учёные выявили, что шансы на возникновение депрессии у индивида увеличиваются каждые лишние 4,7 килограмма на квадратный метр тела.

Кроме того, во время исследования было выявлено, что люди, страдающие ожирением с малых лет, имеют большую склонность к депрессии, чем те, кто поправился уже во взрослом возрасте. Согласно полученным результатам, дети, достигшие возраста 10 лет, которые считали себя толстыми, во взрослой жизни так же с высокой вероятность. получат депрессию.