ИА «Ореанда-Новости». Исследователи провели работу над определением факторов способствующих адаптации оленей к вечной темноте и низкой температуры. Учёные проанализировали каким образом животные смогли выжит за Полярным кругом.

Для получения результатов для исследования были взяты гены оленей и иных жвачных животных, включая коров. После учёные определили аминокислотную и нуклитидную последовательность в ДНК.

Анализ показал, что олени гораздо активнее используют витамины D-группы. В связи с тем, что солнечного света мало, у оленей сбиты биологические часы, изменения генов «замыкает» возможность взаимодействовать одного ключевого белка с другим.

Это открытие поможет исследователям в изучении бессонницы и фаз сна.