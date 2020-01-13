13.01.2020, 23:34
Учёные определили основной источник света для рыб-чистильщиков
ИА «Ореанда-Новости». Учёные определили основной источник света для рыб-чистильщиков, сообщает издательство «Наука и жизнь».
Научные сотрудники отметили, что процесс люминесценции у рыб-чистильщиков напрямую связан с едой. Рыбы съедают определённое количество морских рачков, которые содержат большое количество белка, позволяющего рыбам-чистильщикам Индийского океана светиться в воде.
Учёные отметили, что рыбы выделяют много различных видов свечений. Например, океанским медузам позволяют светиться специальные химические группы, которые прикреплены к их телу. В таких группах содержится необходимое для свечения количество белка.
Научные сотрудники отметили, что процесс люминесценции у рыб-чистильщиков напрямую связан с едой. Рыбы съедают определённое количество морских рачков, которые содержат большое количество белка, позволяющего рыбам-чистильщикам Индийского океана светиться в воде.
Учёные отметили, что рыбы выделяют много различных видов свечений. Например, океанским медузам позволяют светиться специальные химические группы, которые прикреплены к их телу. В таких группах содержится необходимое для свечения количество белка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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