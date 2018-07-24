Как стало известно, специальные сенсоры, расположенные по всей площади пластыря, способны в режиме онлайн определять уровень кортизола в пробах пота человека. Напомним, что данное вещество и определяет стрессовое состояние, которое негативно влияет на умственную деятельность и работу иммунной системы. Также стресс связывают с появлением и развитием различных хронических заболеваний, в том числе ожирения и сахарного диабета второго типа.

В связи с этим, ученые из Стэнфордского университета, во главе с руководителем группы Альберто Саллео, вели поиски по нахождению метода быстрого определения уровня гормона стресса в организме человека для предотвращения развития серьезных заболеваний.

Основной проблемой, стоящей перед исследователями, стали носимые датчики, которые, в основном, определяют вид молекул по их заряду, положительному или отрицательному. Как было выяснено, молекулы гормона кортизол заряда не имеют.

По сообщению разработчиков, пластырь представляет собой полимерную мембрану, которая покрывает собой особый резервуар для выделяемой телом жидкости. Пот засасывается внутрь полости специальный эластичным детектором, который удерживается внутри мембраной. Электрохимический транзистор определяет уровень кортизола в захваченной жидкости. Данное устройство реагирует исключительно на молекулы гормона, отвечающего за стресс, но проводит анализ пока только в разовом порядке.

Ранее подобных технологий в мире не существовало. В лабораторных условиях проводился длительный гормональный анализ, который занимал в среднем от трех до пяти дней. Технология неинвазивного анализа, присущая «умному» пластырю, нисколько не уступает лабораторному по показателям точности результатов. Более эффективного определения суточной динамики гормона кортизол пока не разработано.

В ходе проведенного эксперимента, два добровольца подвергались как физическому, так и эмоциональному стрессу, после чего пластырь фиксировал уровень гормона. Оказалось, что результаты аналогичны тем, что были получены в лабораториях.