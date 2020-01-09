ИА «Ореанда-Новости». Специалисты опровергли один из основных мифов о причинах ожирения.

Учёным удалось опровергнуть один из главных мифов, окружающих тему ожирения. По данным, опубликованным в журнале JAMA Cardiology, генетическая предрасположенность оказывает мало влияния на развитие ожирения. Намного большее значение имеет образ жизни, который ведёт человек.

Исследованием занялись учёные из Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса. Они изучили данные около 2,5 тысяч американцев, что были участниками исследований о причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Так учёные смогли доказать, что на развитие ожирения и появление лишнего веса мало влияет ДНК. Образ жизни, питание и количество плохих привычек человека определяют риск появления ожирения на 80%.