ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Британии проверили популярные мифы о здоровом сне.



Оказалось, что миф о том, что алкоголь помогает быстрее и легче заснуть, не подтвердился.



Исследователи также выяснили, что полноценно выспаться за пять часов не удастаться. Для отдыха нужно не меньше 7-8 часов. Кроме того, специалисты опровергли и популярный миф о том, что храп — это нормально. Специалисты отмечают, что храп может стать сигналом серьёзных заболеваний.