Профессор Кристофер Мюррей из Вашингтонского университета заявил, что люди мало потребляют здоровой пищи. При этом они употребляют в десять раз больше сладких напитков и на 86% больше соли, чем положено.Отмечается, что рацион, состоящий из нездоровых продуктов, может привести к различным заболеваниям, например, болезням сердечно-сосудистой системы или диабету. Учёные утверждают, что неправильное питание губит больше всего людей в Афганистане и Узбекистане, меньше всего — в Израиле, Франции и Испании.Ранее стало известно, что в России в скором времени внесут в Госдуму законопроект об идеологии здорового питания.