ИА «Ореанда-Новости». Учёные Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения Российской академии наук открыли новые свойства графена.

Носителями заряда в материале выступают квазичастицы. За счёт притяжения, они обеспечивают графену высокую прочность, лёгкость и высокую электропроводность. О результатах исследования сообщила пресс-служба ведомства.

«Есть два типа этих локализованных состояний. Первый предполагает проявление локализованного состояния в виде долгоживущего резонанса. Он возникает в процессе рассеяния одного элемента на другой. Время жизни этого резонанса определяется разностью между энергией квазичастиц и энергией Ферми: чем больше эта разница, тем дольше время жизни. Во втором случае время жизни локализованного состояния формально бесконечно, но его невозможно получить в процессе рассеяния, то есть требуется другой метод », - сказал Александр Мильштейн, руководитель теоретического отдела ИЯФ СО РАН.