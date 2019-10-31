Теперь это можно сделать без экспериментов над животными.

Открытие принадлежит учёным из австралийского университета , расположенного в городе Квинсленде. Ранее проверить воздействие нейротоксинов возможно было исключительно при условии эвтаназии подопытных животных. Теперь можно использовать синтетические пептиды. Отметим, что нейротоксины являются ядами, которые действуют на нервные клетки организма. Тестирование необходимо для изучения противоядий, а также для разработки новых лекарственных средств, в частности, болеутоляющих.

Новый способ проверить эффективность нейротоксинов заключается в том, что разработанные синтетические пептиды соответствуют нервным рецепторам, заставляющим мышцы живого существа сокращаться. Отметим, что пептиды – это вещества, молекулы которых состоят из остатков аминокислот. Австралийские учёные подчёркивают, что использование пептидов в качестве тестируемого образца даже эффективнее обычных подопытных животных, так как яды реагируют на пептиды гораздо быстрее, чем на нервные клетки живого организма. При исследовании учёные использовали оптические датчики, которые погружали в раствор, содержащий яд. Анализируя изменения отражённого света, учёные фиксируют степень воздействия нейротоксинов на синтетические пептиды.

В качестве примера исследователи взяли яд храмовой куфии. Это змеи, которые принадлежат к семейству гадюковых. В ходе проведения тестовых испытаний учёные пришли к выводу, что лучше всего змеиный яд вступает в реакцию с человеческим рецептором альфа-5, который можно использовать в качестве своеобразной мишени. Эти исследования помогут в разработке новых лекарств, уверяют учёные.



