ИА «Ореанда-Новости». Датские учёные рассказали о средстве, избавляющем от неприятных запахов на теле лучше любого дезодоранта.

Это средство - эмульсионный раствор оксида цинка.

Эксперимент с участием добровольцев показал, что данный раствор эффективно уничтожает бактерии Staphylococcus и Corynebacterium. Они вырабатывают большое количество жирных кислот, являющихся источником неприятных запахов.

Учёные заявили, что на самом деле человеческий пот не имеет запаха. Неприятный запах возникает лишь спустя время под воздействием размножающихся микроорганизмов.

Антиперспиранты негативно влияют на кожу, убивая её микрофлору. Открытие датских учёных эффективно избавляет от запаха, уничтожая Staphylococcus и Corynebacterium, не меняя при этом свойств кожи.

Как сообщается, разработка уже заинтересовала крупного мирового производителя гигиенических средств.



