01.08.2019, 18:16
Учёные оценили загрязнение Енисея
ИА «Ореанда-Новости». Российские учёные оценили количество вредных веществ в водах Енисея. Для этого они использовали технику "репчатого лука". Дело в том, что репчатый лук имеет свойство впитывать в себя все вредные вещества, и поэтому учёным было легче анализировать состав луковиц, чем собирать образцы в воде.
Из-за деятельности человека в воду попадают вредные вещества, которые накапливаются в донных отложениях рек, прудов и озёр. Последствия выбросов вредных отходов в воду могут быть очень опасными. Нарушается экосистема, гибнут рыбы и млекопитающие, запасы чистой воды иссякают.
На сегодняшний день проверка водоёмов происходит не так часто, однако недавно учёные из Красноярска провели исследование загрязнения Енисея. Оказалось, что уровень загрязнения не угрожает жителям водоёмов, как и людям, проживающим в непосредственной близости от реки.
Из-за деятельности человека в воду попадают вредные вещества, которые накапливаются в донных отложениях рек, прудов и озёр. Последствия выбросов вредных отходов в воду могут быть очень опасными. Нарушается экосистема, гибнут рыбы и млекопитающие, запасы чистой воды иссякают.
На сегодняшний день проверка водоёмов происходит не так часто, однако недавно учёные из Красноярска провели исследование загрязнения Енисея. Оказалось, что уровень загрязнения не угрожает жителям водоёмов, как и людям, проживающим в непосредственной близости от реки.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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