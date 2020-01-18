ИА «Ореанда-Новости». Учёные озвучили точную причину гибели динозавров в статье, опубликованной в научном издании Science. Они отметили, что вулканическая активность никак не отобразилась на мел-палеогеновом вымирании. 

Исследование проводила международная группа учёных из Йельского университета. Научные работники отметили, что главной причиной вымирания динозавров является столкновение астероида с Землёй. Не смотря на то, что некоторые учёные уверены, что это - извержение вулканов.

Для того, чтобы опровергнуть мнение о вине вулканической активности, научные сотрудники попытались определить точное время выброса вулканических газов при помощи показателей изменения температуры воздуха и воды и соотношения изотопов углерода с моделями климатического эффекта от их выброса. Таким образом слало ясно, что вулканическая активность послужила фактором для повышения температуры примерно на 2 градуса по Цельсию. Но некоторые виды динозавров просто мигрировали на другую территорию.

Поэтому учёные из Йельского университета уверены, что основной причиной является астероид.