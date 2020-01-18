18.01.2020, 10:37
Учёные озвучили точную причину гибели динозавров
ИА «Ореанда-Новости». Учёные озвучили точную причину гибели динозавров в статье, опубликованной в научном издании Science. Они отметили, что вулканическая активность никак не отобразилась на мел-палеогеновом вымирании.
Исследование проводила международная группа учёных из Йельского университета. Научные работники отметили, что главной причиной вымирания динозавров является столкновение астероида с Землёй. Не смотря на то, что некоторые учёные уверены, что это - извержение вулканов.
Для того, чтобы опровергнуть мнение о вине вулканической активности, научные сотрудники попытались определить точное время выброса вулканических газов при помощи показателей изменения температуры воздуха и воды и соотношения изотопов углерода с моделями климатического эффекта от их выброса. Таким образом слало ясно, что вулканическая активность послужила фактором для повышения температуры примерно на 2 градуса по Цельсию. Но некоторые виды динозавров просто мигрировали на другую территорию.
Поэтому учёные из Йельского университета уверены, что основной причиной является астероид.
Исследование проводила международная группа учёных из Йельского университета. Научные работники отметили, что главной причиной вымирания динозавров является столкновение астероида с Землёй. Не смотря на то, что некоторые учёные уверены, что это - извержение вулканов.
Для того, чтобы опровергнуть мнение о вине вулканической активности, научные сотрудники попытались определить точное время выброса вулканических газов при помощи показателей изменения температуры воздуха и воды и соотношения изотопов углерода с моделями климатического эффекта от их выброса. Таким образом слало ясно, что вулканическая активность послужила фактором для повышения температуры примерно на 2 градуса по Цельсию. Но некоторые виды динозавров просто мигрировали на другую территорию.
Поэтому учёные из Йельского университета уверены, что основной причиной является астероид.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии