14.05.2019, 16:13
Учёные: пластиковые отходы убивают двух жителей развивающихся стран в минуту
ИА «Ореанда-Новости». Каждые тридцать секунд в развивающихся странах умирает человек из-за распространения пластикового мусора, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.
Смерти людей прежде всего связаны с болезнями, которые вызваны проживанием около свалок пластикового мусора. Среди заболеваний числятся рак, малярия и диарея. Исследование проводили специалисты из международного агентства помощи и развития Tearfund, британского института исследования развития, а также организации WasteAid и Fauna & Flora International.
Учёные призвали таких гигантов рынка, как Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo и Unilever в два раза сократить объёмы пластика, который они используют в развивающихся странах.
Смерти людей прежде всего связаны с болезнями, которые вызваны проживанием около свалок пластикового мусора. Среди заболеваний числятся рак, малярия и диарея. Исследование проводили специалисты из международного агентства помощи и развития Tearfund, британского института исследования развития, а также организации WasteAid и Fauna & Flora International.
Учёные призвали таких гигантов рынка, как Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo и Unilever в два раза сократить объёмы пластика, который они используют в развивающихся странах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии