Смерти людей прежде всего связаны с болезнями, которые вызваны проживанием около свалок пластикового мусора. Среди заболеваний числятся рак, малярия и диарея. Исследование проводили специалисты из международного агентства помощи и развития Tearfund, британского института исследования развития, а также организации WasteAid и Fauna & Flora International.Учёные призвали таких гигантов рынка, как Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo и Unilever в два раза сократить объёмы пластика, который они используют в развивающихся странах.