ИА "Ореанда-Новости" Сотрудники английского престижного Кембриджского университета утверждают, что у человека, который лишён работы, чаще остальных страдает психическое здоровье.

Для того, чтобы улучшить психоэмоциональное состояние человека, ему необходимо работать хотя бы один день в неделю. Трудоголикам не стоит радоваться прежде времени – повышенный объём работы не приведёт человека к лучшему состоянию его психики. Учёные говорят, что в этом случае важную роль в существовании у человека работы играет возможность наладить свои коммуникационные каналы. Кроме того, наличие трудовой деятельности помогает обрести собственное «я».

Для своего исследования кембриджские учёные взяли свыше семидесяти тысяч человек в возрасте от 16 до 64 лет. Исследователи изучили их сведения о психическом состоянии и попытались провести параллель с их трудовой занятостью. Результаты исследования оказались следующими. Когда человек из категории безработных переходил в категорию работающих граждан, то возможность попасть такому человеку в группу с ухудшенным психическим состоянием снижалась примерно на треть.

С другой стороны, исследователи настаивают на том, что избыток рабочего времени также негативно влияет на психоэмоциональное состояние человека. Стандартных 36-40 рабочих часов в неделю вполне хватает, чтобы организм человека не перегорел. Кроме того, исследователи рекомендуют эффективно использовать выходные дни, чтобы подготовить организм к предстоящей рабочей неделе. К качественным методам учёные относят прогулки и подвижные игры на свежем воздухе, оптимальное количество часов для сна, сбалансированное питание, а также медитации, посещение картинных галерей и театров.