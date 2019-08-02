ИА «Ореанда-Новости». Зонд Юнона отправил на Землю новую фотографию Большого Красного Пятна на Юпитере - крупнейший из ивестных науке о штормах в Солнечной системе. Астрономы из миссии считают, что новые изображения помогут определить причину, по которой пятно постепенно уменьшается, сообщает сайт NASA.



В конце июля Юнона вылетел на Юпитер на очень короткое расстояние - 43 тысячи километров от облаков. Можно было сфотографировать большое пятно под необычным углом, чтобы оно выглядело как заходящий свет.Теперь пятно в 1,3 раза шире Земли.



Большое Красное Пятно (BKP) - самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе: постоянная зона высокого давления, создающая антициклоническую бурю на Юпитере. Пятно изменяется в размерах и меняет свой цвет в течение нескольких столетий наблюдений.