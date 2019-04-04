ИА «Ореанда-Новости». Два-три миллиона рублей обойдётся выпуск на волю каждой косатки из «китовой тюрьмы» в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе ВНИРО.

Для выпуска каждого животного необходима индивидуальная транспотировочная ванна (и носилки), пояснил замдиректора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков. Эта ванна должна быть выполнена индивидуально под размер животного. Плюс необходимо нанять команду тренеров, которые будут вести животное от начала программы реабилитации до момента выпуска в дикую природу.

Для выпуска необходимо определить место, где будет идти более быстрая адаптация животных к естественной среде обитания, это место должно быть обеспечено обильным количеством еды.

Конкретный механизм реадаптации животных учёные обсудят в десятых числах апреля во время научного консилиума, к этому времени уже будут готовы результаты всех анализов животных, заключил Бизиков.

Ранее сообщалось, что в Средней бухте содержится 11 косаток и 90 белух.