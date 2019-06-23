ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники Университета Квинсленда (Австралия) представили новую теорию касательно происхождения многоклеточных организмов. Пересмотрена была точка зрения и на их внешний вид.

Руководитель научной работы Берни Дегнан, основываясь на полученные результаты, отметил, что они не соответствуют ранее общепринятой теории. Ранее считалось, что многоклеточные появились из одноклеточных микроорганизмов и представляли собой совокупность клеток со жгутиками. Но по результатам работы Берни Дегнана, первые многоклеточные были из стволовых клеток.

Учёные не отрицают ранее признанную теорию, но говорят, что она не является полной и внесли в неё свои изменения.