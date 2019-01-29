Учёные сравнили анализ ДНК живущих сейчас животных и тех, которые жили давно – их части тел сохранились в окаменелостях. Таким образом, исследователи выяснили, чтоПримечательно, что они были намного больше знакомых нам кенругу. Так, их вес был около 300 килограммов. Такая масса не позволяла им прыгать, они передвигались на двух задних лапах. Отмечается, что этот вид вымер около 15 миллионов лет назад.Но к предкам современных кенгуру относят не только протокоптодонов. Ещё одним родственником считается крыса кенгуровая мускусная. Она весит всего около 500 граммов. Этот вид появился около 30 миллионов лет назад и существует до сих пор.. Позже этот вид разделился на несколько подвидов – некоторые звери спустились с деревьев и стали жить на равнинах. Последние показали необычные способности к развитию, научившись питаться достаточно жесткими растениями и двигаться на скорости до 64 километров в час.Автор исследовательской работы Грэм Коулсон рассказал, что кенгуру можно поделить на два вида. Это большие красные кенгуру - те самые потомки гигантских протокоптодонов, и валлаби – ночные зверьки небольшого размера. «Конечно, это довольно условное деление, но оно отражает весьма разрозненный генетический набор этих зверей», — пояснил Коулсон.. Её иногда называют мускусным цепконогим кенгуру, так как она плюс ко всему может также передвигаться, прыгая на задних лапах.Кроме того, оказалось, что кенгуру – это единственные существа, которые могут использовать «пятигранную ходьбу». Кенгуру опускаются на передние лапы, поджимают хвост под задние и переносят на него вес тела. После этого они ставят вперёд задние лапы. Учёные говорят, что таким образом на Земле не передвигается больше никто.