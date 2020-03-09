ИА «Ореанда-Новости». Учёные получили новые доказательства, объясняющие, почему пластик опасен для морских черепах: животные ошибочно принимают запах пластика за пищу.

Пластиковый пакет, плавающий в море, не только выглядит как закуска для медуз, но и издает похожий запах. Эта «обонятельная ловушка» может помочь объяснить, почему морские черепахи склонны есть и запутываться в пластике, говорят американские исследователи.

Пластиковые пакеты, сетки и бутылки представляют угрозу для сотен морских видов, включая находящихся под угрозой исчезновения черепах, птиц и китов.

Запахи, выделяемые плавающими или погруженными в воду пластиками, являются «обонятельной ловушкой» для морских черепах, говорит доктор Джозеф Пфаллер из Университета Флориды, Гейнсвилл.

«Пластмассы, которые провели время в океане, развивают запахи, привлекающие черепах, и это процесс эволюционной адаптации для поиска пищи, но теперь это стало проблемой для черепах, потому что пластик не пригоден для пищи».