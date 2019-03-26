Разработка принадлежит биологам из Вашингтонского университета и Биомедицинского научно-исследовательского института Лос-Анджелеса. Новый препарат тестировали на 40 мужчинах.Пока средство получило название 11-beta-MNTDC. Лекарство содержит стероидный гормон прогестерон, которые блокирует работу других гормонов, нужных для выработки спермы. Кроме того, в препарате есть стероидные мужские половые гормоны.Во время испытаний 30 из 40 мужчин его принимали, ещё 10 получали плацебо. Оказалось, что у тех, кто принимал новый препарат выработка спермы значительно замедлилась. Однако некоторые мужчины жаловались на побочные эффекты, например, на изменение либидо или эректильную дисфункцию.Учёные говорят, что это только начало испытаний, а массовый выпуск нового препарата может начаться примерно лет через 10.