ИА «Ореанда-Новости» Учёные предостерегают не увлекаться гаджетами сверх меры и не проводить в Сети сутки напролёт. Об исследованиях сообщает РИА Новости. Злоупотребление смартфонами, планшетами и другими гаджетами может негативно сказаться на умственных способностях и привести к изменениям в мозге.

Учёные из Лейденского университета (Нидерланды) установили, что в подростковом возрасте у человека повышается активность полосатого тела — анатомической структуры, участвующей в работе системы вознаграждения головного мозга, это позволяет подросткам лучше обучаться новым знаниям.Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 232 человека: дети и подростки. Им было предложено выполнить ряд заданий, самые высокие результаты были у подростков, они выполняли тесты почти со 100% точностью. При этом, молодые люди больше остальных подвержены негативному влиянию гаджетов и интернета. По данным проекта ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development), запущенного Национальными институтами здравоохранения США, слишком долгое пользование гаджетами влияет на префронтальную кору головного мозга, связанную с вниманием, когнитивной деятельностью и моторикой. Кора преждевременно истончается, что может привести к ухудшению памяти и другим проблемам.

Учёными были изучены снимки мозга 4500 тысяч детей девяти-десяти лет. Как показали исследования, размеры префронтальной коры оказались меньше ожидаемой у тех детей, кто проводил с гаджетами не менее семи часов в день. Также эти дети хуже справились с тестами на сообразительность и развитие речи.Авторы исследования говорят, что пока нельзя с точностью сказать, есть ли связь между умственными способностями и временем, проведённым в интернете, по их словам для доказательства этой гипотезы требуются более масштабные исследования.

К подобным выводам пришли учёные из Университета Сассекса и Университетского колледжа Лондона. Изучив данные 75 взрослых добровольцев, исследователи обнаружили, что длительное использование гаджетов уменьшает количество серого вещества в префронтальной поясной коре, которая участвует в выполнении когнитивных задач и помогает контролировать эмоции.

Это связывают скорее не с самими компьютерами и смартфонами, а с тем, что человек одновременно выполняет несколько действий на разных устройствах, что приводит к рассеиванию внимания. Учёные также пока не спешат с выводами, для точных результатов необходимы новые исследования.