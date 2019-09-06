Вероятно, монстр из городской легенды является угрём гигантского размера.

В прошлом году группа исследователей из Университета Отаго, одного из старейшего высшего учебного заведения Новой Зеландии, отправилась на озеро Лох-Несс. Задачей учёных было обнаружить ДНК мифического монстра. В настоящее время стали известны результаты исследования.

Специалисты под руководством Нила Геммеля взяли образцы из самого Лох-Несса, а также их других трёх озёр, расположенных неподалёку. Для дальнейшего анализа были взяты ДНК из предметов окружающей среды, а не из самих организмов. Исследователи пытались доказать, что ДНК может принадлежать какому-нибудь известному научному миру животному, которое ошибочно могли принять за чудовище. Однако, не исключали и тот факт, что ДНК могла принадлежать и неизвестному организму. В результате проведённого анализа выяснилось, что большинство образцов принадлежало угрям. Те из них, кто отличался большими размерами, и могли стать потенциальными кандидатами на роль чудовища. Стоит отметить, что исследование не может показать реальные размеры существ, однако, в озере могли обитать гигантские угри. Вероятно, одного из их представителей и могли принять за монстра из легенды.

Напомним, что наиболее распространённой точкой зрения среди сторонников существования лох-несского чудовища было то, что это реликтовый плезиозавр. Но такого животного ново-зеландские учёные не обнаружили. Не было здесь и каких-либо осётров или сомов, отличающихся гигантскими размерами. Всего учёные идентифицировали около одиннадцати видов рыб, три вида земноводных и девятнадцать видов млекопитающих. Все они были уже известны науке.

Для того, чтобы принять или опровергнуть гипотезу о том, что лох-несское чудовище – это гигантский угорь, исследователям необходимо провести ряд дальнейших изучений.