Решением этой проблемы занялись ученые университета Генуи совместно с сотрудниками межнационального китового заповедника Пелагос в Средиземном море. Недавно они заявили, что разработали систему Whale Safe, которая поможет судоводителям вовремя обнаружить китов, дельфинов и кашалотов по курсу следования судна. Об этом сообщает "РИА Новости".Проект реализован в рамках программы Европейского союза по охране окружающей среды LIFE+. Такая система обнаружения китов скоро появится по всему периметру заповедника Пелагос, а в перспективе и в других морских заповедниках ЕС.Проблема сохранения естественных условий существования животных - одна из самых острых в настоящее время. Недавно Всемирный фонд дикой природы совместно с Лондонским зоологическим обществом подготовил отчет о состоянии биосферы. Эксперты подсчитали, что за последние четверть века планета лишилась 60% млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. Более 300 видов млекопитающих полностью исчезли. Наиболее плачевная ситуация сложилась в Африке, где популяции позвоночных сократились на 89% из-за постоянного уничтожения диких лесов.