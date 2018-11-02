02.11.2018, 01:34
Ученые придумали как защитить китов от шума моторных кораблей
ИА «Ореанда-Новости» Киты, кашалоты и другие водные млекопитающие, которые общаются и ориентируются при помощи звуков, страдают из-за шума создаваемого при движении моторных судов. Посторонние звуковые волны не только наносят страдания животным, но и влекут за собой их дезориентацию и опасное для жизни поведение. Более мелкие виды водных млекопитающих могут даже пораниться или умереть от прямого столкновения с кораблем или винтами двигателя.
Решением этой проблемы занялись ученые университета Генуи совместно с сотрудниками межнационального китового заповедника Пелагос в Средиземном море. Недавно они заявили, что разработали систему Whale Safe, которая поможет судоводителям вовремя обнаружить китов, дельфинов и кашалотов по курсу следования судна. Об этом сообщает "РИА Новости".
Специальные устройства устанавливаются на корабли заповедника Пелагос, курсирующие в местах обитания млекопитающих. После обнаружения животного, с корабля заповедника отправляется сообщение всем близлежащим судам, которые проходят в 500 метрах от кита или ближе. Далее капитан должен будет снизить скорость, чтобы приглушить шум моторов.
Проект реализован в рамках программы Европейского союза по охране окружающей среды LIFE+. Такая система обнаружения китов скоро появится по всему периметру заповедника Пелагос, а в перспективе и в других морских заповедниках ЕС.
Проблема сохранения естественных условий существования животных - одна из самых острых в настоящее время. Недавно Всемирный фонд дикой природы совместно с Лондонским зоологическим обществом подготовил отчет о состоянии биосферы. Эксперты подсчитали, что за последние четверть века планета лишилась 60% млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. Более 300 видов млекопитающих полностью исчезли. Наиболее плачевная ситуация сложилась в Африке, где популяции позвоночных сократились на 89% из-за постоянного уничтожения диких лесов.
Среди факторов, влияющих на исчезновение видов эксперты выделили: охоту, химическое загрязнение окружающей среды, а также торговлю животными которая способствует распространению болезней.
Решением этой проблемы занялись ученые университета Генуи совместно с сотрудниками межнационального китового заповедника Пелагос в Средиземном море. Недавно они заявили, что разработали систему Whale Safe, которая поможет судоводителям вовремя обнаружить китов, дельфинов и кашалотов по курсу следования судна. Об этом сообщает "РИА Новости".
Специальные устройства устанавливаются на корабли заповедника Пелагос, курсирующие в местах обитания млекопитающих. После обнаружения животного, с корабля заповедника отправляется сообщение всем близлежащим судам, которые проходят в 500 метрах от кита или ближе. Далее капитан должен будет снизить скорость, чтобы приглушить шум моторов.
Проект реализован в рамках программы Европейского союза по охране окружающей среды LIFE+. Такая система обнаружения китов скоро появится по всему периметру заповедника Пелагос, а в перспективе и в других морских заповедниках ЕС.
Проблема сохранения естественных условий существования животных - одна из самых острых в настоящее время. Недавно Всемирный фонд дикой природы совместно с Лондонским зоологическим обществом подготовил отчет о состоянии биосферы. Эксперты подсчитали, что за последние четверть века планета лишилась 60% млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. Более 300 видов млекопитающих полностью исчезли. Наиболее плачевная ситуация сложилась в Африке, где популяции позвоночных сократились на 89% из-за постоянного уничтожения диких лесов.
Среди факторов, влияющих на исчезновение видов эксперты выделили: охоту, химическое загрязнение окружающей среды, а также торговлю животными которая способствует распространению болезней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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