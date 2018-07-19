



ИА «Ореанда-Новости» . Проблема борьбы с онкологическими заболеваниями является важной для людей во всём мире. «Раковые» заболевания среди населения планеты находятся на втором месте после сердечно-сосудистых недугов. Исследователи по всему миру ищут способы одержать верх над неизлечимой болезнью.

19 июля научный журнал «Nature Biomedical Engineering» опубликовал изыскания американских учёных из университета Стенфорд. Они разработали технологию, которая позволяет диагностировать раковые заболевания на ранней стадии.



Когда раковая опухоль возникает в организме человека, от неё отделяются циркулирующие опухолевые клетки – учёные их называют сокращённо ЦОК. Эти клетки способствуют развитию метастазов и образованию вторичных очагов рака. Многие ЦОК содержат белок EpCAM, на поверхности здоровых клеток крови этот белок отсутствует.



Если поместить в кровеносную систему человека железные наночастицы с антителами к белку, то они будут связываться с циркулирующими опухолевыми клетками. Таким образом вредоносные клетки можно поймать.





Учёные провели исследования на животных. В кровеносную систему свиней были введены раковые клетки. Затем с помощью катетера в вену за ухом животного была введена тонкая намагниченная проволока, которая выловила движущие циркулирующие опухолевые клетки.



Исследователи отмечают, что новый метод позволяет выловить почти в 80 раз больше ЦОК, чем обычный анализ крови.





Следующий этап работы над этой технологией – испытание на пациентах. Однако перед этим исследователям предстоит определить, как влияют наночастицы на человеческий организм.





Напомним, что российские учёные разработали особый вид наночастиц, позволяющий замечать даже самые незаметные раковые опухоли.



Данные частицы насыщены специальными контрастирующими веществами. Их вводят в организм человека, таким образом «подсвечивая» имеющиеся раковые опухоли. Эффективность этого метода в 15-20 раз выше, чем тех, которые применяются при обследованиях онкологических больных сегодня. К тому же, данный метод снижает вредное воздействие на организм человека.





Чтобы избежать столкновения с онкологическими заболеваниями, учёные рекомендуют потреблять в пищу продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Соединение, образующееся при переработке омега-3 в организме, уничтожает раковые клетки и замедляет процесс образования новых. Эти данные были опубликованы исследователями из Иллинойса.