ИА «Ореанда-Новости». С начала 2019 года на вулкане Шивелуч наблюдается высокий уровень активности, что позволяет учёным говорить о возможном скором начале мощного извержения. Подобное крупное извержение происходило там в 2010 году.

Сейчас на вулкане происходит рост купола, на вершине выжимаются магматические блоки, со склонов сходят раскалённые лавины. Из-за этого может произойти обвал купола объёмом до 100 млн кубометров, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

В этом случае могут образоваться пирокластические потоки, которые проходят расстояния 3-7 километров и более. А выброс раскалённого магматического материала может подниматься на высоту до 12-15 километров. Потоки могут достигать дороги Ключи - Усть-Камчатск в 12 километрах от вулкана. Такая деятельность вулкана Шивелуч также опасна для авиации. Сейчас учёные пристально наблюдают за вулканом, в ближайшее время проведут измерения и оценят состояние его активности.

Пирокластические потоки – смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла, обломков магматических пород с температурой до 800-900 градусов Цельсия, движущаяся со скоростью 30-60 км в час.