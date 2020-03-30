ИА «Ореанда-Новости». Как заявляет академик Владимир Чехонин, в РФ вместе с учёным Российской Академии Наук разработаны 3 препарата, которые смогут быть применены при лечении COVID-19.

По словам исследователя, несколько лет назад в Уральском отделении РАН, был создан противовирусный препарат, который называется триазавирин. Именно он заинтересовал китайских учёных, которые считают, что препарат способен вылечить от COVID-19. Сейчас создана ингаляционная форма триазавирина, на которую Владимир Чехонин возлагает большие надежды.