30.03.2020, 10:10
Учёные РАН создали препараты, способные вылечить COVID-19
ИА «Ореанда-Новости». Как заявляет академик Владимир Чехонин, в РФ вместе с учёным Российской Академии Наук разработаны 3 препарата, которые смогут быть применены при лечении COVID-19.
По словам исследователя, несколько лет назад в Уральском отделении РАН, был создан противовирусный препарат, который называется триазавирин. Именно он заинтересовал китайских учёных, которые считают, что препарат способен вылечить от COVID-19. Сейчас создана ингаляционная форма триазавирина, на которую Владимир Чехонин возлагает большие надежды.
По словам исследователя, несколько лет назад в Уральском отделении РАН, был создан противовирусный препарат, который называется триазавирин. Именно он заинтересовал китайских учёных, которые считают, что препарат способен вылечить от COVID-19. Сейчас создана ингаляционная форма триазавирина, на которую Владимир Чехонин возлагает большие надежды.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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