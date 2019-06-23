ИА «Ореанда-Новости» По мнению британского врача-геронтолога Обри Ди Грея, предела человеческой жизни не существует.

Учёный считает, что через 900 лет нашу планету будут населять 1000-летние жители.

Долголетие человека Ди Грей напрямую связывает со здоровьем.

Врач рекомендует больше двигаться, чтобы избавить организм от переизбытка калорий, перестать курить и есть растительную пищу. Помогает прожить дольше общение с приятными людьми. Если в вашем окружении нет друзей со здоровыми привычками, заведите собаку, говорит учёный.

Следуя этим нехитрым правилам, вероятность прожить дольше увеличивается минимум на 8 лет.