ИА «Ореанда-Новости» Эксперты из Американской психологической ассоциации определили, как повысить успеваемость ребёнка во время учёбы. Исследование учёных опубликовано в MedicalXpress.

Как показали результаты исследований, дети, которые занимаются музыкой, показывают на экзаменах более высокие результаты, чем их «немузыкальные» сверстники.

Специалисты провели исследование среди учеников, которые поступили в школу с 2000 по 2003 год и уже сдали выпускные экзамены по математике, английскому языку и естествознанию. Высинилось, что 13% выпускников занимались музыкой, к удивлению учёных их оценки были выше. Так, игра на музыкальных инструментах, занятия вокалом способствуют повышению успеваемости учеников.