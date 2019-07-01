ИА «Ореанда-Новости» . Астрономы Западного университета в Онтарио (Канада) объяснили механизм возникновения сверхмассивных чёрных дыр, согласно которому в очень ранней Вселенной эти объекты находились в активной стадии роста.Статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Учёные решили проблему, возникающую с пределом Эддингтона, который накладывает ограничения на скорость поглощения (аккреции) вещества черной дырой. Сверхмассивные чёрные дыры вмещают в себя массу миллиарда солнц, однако их рост должен был происходить в очень коротком промежутке времени — в течение всего лишь 800 миллионов лет (начиная от момента рождения Вселенной). Если темпы аккреции слишком высоки, то давление излучения в диске, образующемся вокруг черной дыры, вызывает интенсивное истечение вещества прочь из гравитационного поля.

Согласно гипотезе учёных, прямому коллапсу с образованием сверхмассивных чёрных дыр подвергались облака межзвездного газа. Особые условия на ранних стадиях существования Вселенной способствовали тому, что некоторые облака начинали коллапсировать только тогда, когда их общая масса становилась равной массе сто тысяч Солнц. Из-за сжатия возникали короткоживущие квазизвезды, а затем крупные чёрные дыры, которые становились «семенами» ещё более массивных объектов.

После прямого коллапса чёрные дыры начинали активно «пожирать» вещество вокруг себя. При этом аккреция на ограниченный период времени (примерно на 150 миллионов лет) становилась супер-Эддингтоновской, то есть большая часть вещества проваливалась под горизонт событий, не испуская излучение, которое могло бы эту аккрецию нарушить. В конце концов, излучение от ближайших звезд и других чёрных дыр остановило супер-Эддингтоновскую аккрецию.