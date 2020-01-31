ИА «Ореанда-Новости». Учёными, представляющими американский Университет штата Огайо, была раскрыта тайна тех, кто первыми прибыли в Северную Америку. Выяснилось, что они оказались более биологически разнообразными, нежели это представлялось ранее. 

Научное сообщество долгое время полагало, что коренные жители американского континента представляли собой однородную группу. Об этом говорится в пресс-релизе на Phys.org. 

Учёные, применив компьютерную томографию, изучили несколько древних черепов, которые были найдены в мексиканском штате Кинтана-Роо. Они принадлежали тем, кто жил 13 тысяч лет назад. 

Специалисты нашли сходство самого старого черепа с арктическими популяциями Северной Америки. Чуть более молодой череп показах сходство с современным населением Европы. Третий череп обладает признаками индейских и азиатских групп. У четвертого выявлены признаки, которые имеют современные жители Южной Америки. 

Согласно исследованию, люди, переселившиеся в Северную Америку из Азии, первоначально обладали высоким генетическим разнообразием. Когда люди стали расселяться по Южной Америке, произошло уменьшение этого разнообразия.