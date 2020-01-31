Научное сообщество долгое время полагало, что коренные жители американского континента представляли собой однородную группу. Об этом говорится в пресс-релизе на Phys.org.Учёные, применив компьютерную томографию, изучили несколько древних черепов, которые были найдены в мексиканском штате Кинтана-Роо. Они принадлежали тем, кто жил 13 тысяч лет назад.Согласно исследованию, люди, переселившиеся в Северную Америку из Азии, первоначально обладали высоким генетическим разнообразием. Когда люди стали расселяться по Южной Америке, произошло уменьшение этого разнообразия.