31.01.2020, 09:30
Учёные раскрыли тайну первых американцев
ИА «Ореанда-Новости». Учёными, представляющими американский Университет штата Огайо, была раскрыта тайна тех, кто первыми прибыли в Северную Америку. Выяснилось, что они оказались более биологически разнообразными, нежели это представлялось ранее.
Научное сообщество долгое время полагало, что коренные жители американского континента представляли собой однородную группу. Об этом говорится в пресс-релизе на Phys.org.
Учёные, применив компьютерную томографию, изучили несколько древних черепов, которые были найдены в мексиканском штате Кинтана-Роо. Они принадлежали тем, кто жил 13 тысяч лет назад.
Специалисты нашли сходство самого старого черепа с арктическими популяциями Северной Америки. Чуть более молодой череп показах сходство с современным населением Европы. Третий череп обладает признаками индейских и азиатских групп. У четвертого выявлены признаки, которые имеют современные жители Южной Америки.
Согласно исследованию, люди, переселившиеся в Северную Америку из Азии, первоначально обладали высоким генетическим разнообразием. Когда люди стали расселяться по Южной Америке, произошло уменьшение этого разнообразия.
Научное сообщество долгое время полагало, что коренные жители американского континента представляли собой однородную группу. Об этом говорится в пресс-релизе на Phys.org.
Учёные, применив компьютерную томографию, изучили несколько древних черепов, которые были найдены в мексиканском штате Кинтана-Роо. Они принадлежали тем, кто жил 13 тысяч лет назад.
Специалисты нашли сходство самого старого черепа с арктическими популяциями Северной Америки. Чуть более молодой череп показах сходство с современным населением Европы. Третий череп обладает признаками индейских и азиатских групп. У четвертого выявлены признаки, которые имеют современные жители Южной Америки.
Согласно исследованию, люди, переселившиеся в Северную Америку из Азии, первоначально обладали высоким генетическим разнообразием. Когда люди стали расселяться по Южной Америке, произошло уменьшение этого разнообразия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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