ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёные провели исследования, после которых пришли к выводам, что тайна или причина глобального потепления на нашей планете кроется в астероиде, который давно упал на Землю. Раньше такая гипотеза уже возводилась, теперь она выглядит реалистичнее.

Согласно выводам экспертов, около 65 миллионов лет назад, когда на Земле был конец мелового периода, упал гигантский астероид. Он и повлиял на климат, а именно на его потепление. Этот процесс изменения продолжался около 100 тысяч лет. Исследования провели геологи из американского Университета в штате Миссури. Исследования опубликовал иностранный ресурс о космосе Space.com.

По заявлению группы исследователей, астероид достигал диаметра от семи до четырнадцати километров. Именно из-за него температура на планете поднялась на пять градусов Цельсия.

Предположение, что потепление пошло после падения какого-то космического тела, высказывалось и раньше. Предположительно, этот астероид моментально изменил Землю – всего за несколько минут или часов температура выросла на несколько градусов, заметил руководитель исследовательской группы Кеннет Маклеод.

После падения небесного тела температура могла снова понизиться из-за того количества пыли, которое было выброшено в атмосферу земли. Но через несколько десятилетий снова начался её рост, связано это с тем, что в атмосферу поступило много углекислого газа. Что и вызвало так называемый парниковый эффект.

В поиске ответа, сколько времени продолжалось потепление, учёные изучали останки рыб, окаменелости, геологические отложения. В основном это делалось на северо-западе Туниса. Именно там палеонтологи чаще всего раскапывали окаменелости, которые датировались меловым периодом, когда и упал гигантский астероид. Он, кстати, и сделал кратер Чиксулуб, диаметр которого около 180 километров.

Породы до катастрофы и после её тщательно изучили. Учёных интересовали в них изотопы кислорода. При повышении температуры содержание кислорода в изотопах повышается. Различия были очень заметные, что и привело экспертов к такому выводу. Сейчас на повестке дня вопрос, какие последствия нынешнее глобальное потепление принесёт Земле.